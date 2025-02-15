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Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace 1-2 Everton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Crystal Palace 1-2 Everton (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Everton, deplasmanda Crystal Palace’ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 22:38
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Crystal Palace 1-2 Everton (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Everton, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Everton, 42. dakikada Beto'nun golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Crystal Palace, ikinci yarının hemen başında 47. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın golüyle skoru eşitledi. Ancak konuk ekip, 80. dakikada Carlos Alcaraz'ın attığı golle yeniden üstünlüğü sağladı ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Everton ve Crystal Palace, 25. hafta sonunda 30'ar puana ulaştı. Ligde kalma mücadelesi veren iki ekip için de büyük önem taşıyan karşılaşmada kazanan Everton olurken Crystal Palace kritik puanları kaybetti.

Everton, bir sonraki maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

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