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Haberler İngiltere Premier Lig Brentford 2-2 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Brentford 2-2 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Manchester City, Brentford deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. İşte heyecan dolu maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 00:47
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Brentford 2-2 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Brentford deplasmanında puan kaybetti. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

66. dakikada Phil Foden, City'yi öne geçiren golü kaydetti. Ancak Brentford, 78. dakikada Foden'ın bir kez daha sahneye çıkıp ikinci golü atmasıyla karşılaşmanın kontrolünü kaybeder gibi görünse de çabuk toparlandı. 82. dakikada Yoane Wissa farkı bire indirerek ev sahibi ekibi umutlandırdı. Uzatma dakikalarında ise Christian Nörgaard, attığı kritik golle Brentford'a beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 35'e yükseltirken, Brentford ise 28 puanla haftayı tamamladı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, Ipswich Town deplasmanına konuk olacak. Brentford ise evinde Liverpool'u ağırlayacak.

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