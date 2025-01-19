Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Nottingham Forest ile Southampton karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ev sahibi takım, Arsenal'ın hemen arkasında 3. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri, City Ground'da oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi takım, yükselen performansını devam ettirmeyi hedefliyor. Nuno yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Nottingham Forest, ilk 4'te bitirmeyi amaçlıyor. 6 puanla 20. sırada yer alan Southampton ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Nottingham Forest - Southampton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest - Southampton maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

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