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Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Southampton karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri, kümede kalmak için mücadele eden rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Chris Wood, Anthony Elanga, Hudson-Odoi gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmayı hedefleyen Nottingham Forest, lider Liverpool'un 9 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. 2024-2025 sezonunu ilk 4'te tamamlamak isteyen ev sahibi takım, son sırada yer alan takıma karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Nottingham Forest, liderlik yarışını sürdermeyi hedefliyor. Nuno Espirito Santo yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen ev sahibi takım, Arsenal'ın puan kaybettiği haftada fırsatı geri çevirmek istemiyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan deplasman takımı ise 6 puanla 20. sırada bulunuyor. Zirve ve kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren haftada, takımların nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:40
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Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Nottingham Forest ile Southampton karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ev sahibi takım, Arsenal'ın hemen arkasında 3. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri, City Ground'da oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi takım, yükselen performansını devam ettirmeyi hedefliyor. Nuno yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Nottingham Forest, ilk 4'te bitirmeyi amaçlıyor. 6 puanla 20. sırada yer alan Southampton ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Nottingham Forest - Southampton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest - Southampton maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

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