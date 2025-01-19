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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşan Manchester United, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Son 5 maçta 1, galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan deplasman kırmızı şeytanlar, Ruben Amorim'in nasıl bir müdahalede bulunacağı ise merak ediyor. Üst sıralara çıkmayı hedefleyen ev sahibi takım, Southampton karşısında son dakikalarda 1-0'dan 3-1 geri dönerek moral buldu. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Manchester United, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Uzun süre sonra ilk 3 puanı alan Brighton ise üst üste ikinci maçını da kazanmayı hedefliyor. Tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu'nun kritik karşılaşmada kadroda olması beklenmiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 14:00
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Manchester United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Manchester United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ruben Amorim yönetiminde beklenmedik bir düşüş yaşayan kırmızı şeytanlar 13. sıraya kadar gerilerken son 5 maçta sadece 1, galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Southampton karşısında son dakikalarını 1-0 geride götürdüğü maçı 3-1 kazanan Manchester United'ta Amad Diallo performansıyla tam not aldı. Üst üste ikinci galibiyetini arayan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 31 puanla 10. sırada yer alan Brighton ise son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu ile kadrosunu güçlendiren deplasman takımında tedavisi devam eden A Milli futbolcunun kadroda olması beklenmiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Manchester United - Brighton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Brighton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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