Manchester United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Manchester United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ruben Amorim yönetiminde beklenmedik bir düşüş yaşayan kırmızı şeytanlar 13. sıraya kadar gerilerken son 5 maçta sadece 1, galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Southampton karşısında son dakikalarını 1-0 geride götürdüğü maçı 3-1 kazanan Manchester United'ta Amad Diallo performansıyla tam not aldı. Üst üste ikinci galibiyetini arayan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 31 puanla 10. sırada yer alan Brighton ise son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu ile kadrosunu güçlendiren deplasman takımında tedavisi devam eden A Milli futbolcunun kadroda olması beklenmiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Manchester United - Brighton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Brighton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈