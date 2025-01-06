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Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton 0-3 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU ÖZET)

Wolverhampton 0-3 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton deplasmanına konuk olan Nottingham Forest, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 01:13
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Wolverhampton 0-3 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU ÖZET)

Molineux Stadyumu'nda oynanan İngiltere Premier Lig 20. hafta karşılaşmasında Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Maçın 7. dakikasında Anthony Elanga'nın asistinde Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin pasında Chris Wood skoru 2-0 yaptı. Maçın son anlarında, 90+4. dakikada James Ward-Prowse'un asistinde Taiwo Awoniyi'nin golüyle Nottingham Forest karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, Premier Lig'de 20 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 16 puanla 17. sırada yer alırken, Nottingham Forest 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 40 puanla 3. sıraya yükseldi.

Wolverhampton, bir sonraki maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacakken, Nottingham Forest kendi sahasında Liverpool'u konuk edecek.

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