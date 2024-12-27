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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Brentfordkarşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:00
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Brighton - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Brighton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Brentford maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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