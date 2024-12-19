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Haberler İngiltere Premier Lig Vitor Pereira Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü oldu

Vitor Pereira Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Al-Shabab'da görev yapan Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 18:00 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 18:01
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Vitor Pereira Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Türkiye'de iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, Avrupa futboluna geri döndü. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians ve Flamengo'yu çalıştıran Pereira, son olarak Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştırıyordu.

56 yaşındaki teknik adam 3 gün sonra oynanacak Leicester City karşısında yeni takımının başında olacak.

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