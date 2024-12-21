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Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Son 11 maçında 1 kez kazanabilen City, güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. Aston Villa karşısında nasıl bir mücadele vereceği merakla beklenen Pep Guardiola'nın öğrencileri, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 12:30
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Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY'DE KABUS DEVAM EDİYOR

Premier Lig'in son yıllarına damga vuran Manchester City, 2024-2025 sezonunda kabus yaşamaya devam ediyor. Oynadığı son 11 müsabakanın sadece 1'ini kazanabilen Pep Guardiola'nın öğrencilerinin nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Ligde oynadığı Manchester United derbisinde son dakikalarda 2-1 geriye düşen City; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Manchester City ile arasında 2 puan fark bulunan Aston Villa ise averajla 7. sırada yer alıyor.

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Manchester City maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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