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Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth 1 - 1 West Ham United (Maç sonucu ÖZET)

Bournemouth 1 - 1 West Ham United (Maç sonucu ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Bournemouth, sahasında konuk ettiği West Ham ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 01:14
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Bournemouth 1 - 1 West Ham United (Maç sonucu ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Bournemouth, evinde West Ham'ı konuk etti. Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik berabere bitti.

West Ham'ın golünü 87. dakikada penaltıdan Paqueta kaydederken, Bournemouth'un golü 90. dakikada Enes Ünal'ın frikik golüyle geldi.

Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 80. dakikada Adams'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bournemouth, bu beraberlik sonrası 25 puana ulaşırken, West Ham 19 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth, Manchester United deplasmanına gidecek; West Ham United ise Brighton'ı sahasında ağırlayacak.

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