Bournemouth 1 - 1 West Ham United (Maç sonucu ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Bournemouth, evinde West Ham'ı konuk etti. Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik berabere bitti.
West Ham'ın golünü 87. dakikada penaltıdan Paqueta kaydederken, Bournemouth'un golü 90. dakikada Enes Ünal'ın frikik golüyle geldi.
🇹🇷 Milli futbolcumuz Enes Ünal'dan muhteşem serbest vuruş golü! #PL pic.twitter.com/WhkCv9TYDr— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 16, 2024
Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 80. dakikada Adams'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bournemouth, bu beraberlik sonrası 25 puana ulaşırken, West Ham 19 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth, Manchester United deplasmanına gidecek; West Ham United ise Brighton'ı sahasında ağırlayacak.