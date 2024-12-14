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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 2-2 Fulham | MAÇ SONUCU - ÖZET

Liverpool 2-2 Fulham | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool evinde Fulham ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 20:04
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Liverpool 2-2 Fulham | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında müthiş bir maç geride kaldı.

Maçın 17. dakikasında 10 kişi kalan Liverpool sahasında Fulham ile 2-2 berabere kaldı.

Fulham mücadelenin 11. dakikasında Andreas Pereira ile öne geçti. İkinci yarıya etkili başlayan Liverpool 47'de Cody Gakpo ile skoru dengeledi. Konuk ekip 76'da Rodrigo Muniz ile tekrar öne geçerken maça son noktayı 86. dakikada Diogo Jota koydu.

Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson 17. dakikada kırmızı kart gördü.

Liderliğini sürdüren Liverpool puanını 36 yaptı.

Fulham ise 24 puana yükseldi.

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