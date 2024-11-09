Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool - Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Aston Villa maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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