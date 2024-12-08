Tottenham 3-4 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.
Tottenham ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan ekip 4-3'lük skorla Chelsea oldu.
Maçta ev sahibi takımın gollerini 5. dakikada Solankei 11'de Kulusevski ve 90+6. dakikada Son kaydetti.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri ise 17'de Sancho, 73'de Enzo Fernandez, 61 ve 84. dakikalarda penaltıdan Palmer kaydetti.
Bu maçın ardından Chelsea ligde 31 puanla 2. sırada yer alıyor.
Tottenham ise 20 puanla 11. sırada bulunuyor.