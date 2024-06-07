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Chelsea Tosin Adarabioyo transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fulham ile sözleşmesi sona eren İngiliz savunma oyuncusu Tosin Adarabioyo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 13:27
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Chelsea Tosin Adarabioyo transferini açıkladı

Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. İngiliz ekibi, Fulham ile sözleşmesi sona eren serbest statüdeki Tosin Adarabioyo'yu 4 yıllığına renklerine bağladı. Transferin ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Chelsea çok büyük bir kulüp ve bu benim için tam bir dönüm noktası. Stamford Bridge'den üç kilometre uzakta doğdum ve profesyonel kariyerimdeki ilk maçıma bu statta çıktım. Çok heyecanlıyım ve kulübü gitmek istediğimiz yöne doğru itmeye yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Profesyonel kariyerinin ilk maçına 21 Şubat 2016 tarihinde Manchester City formasıyla Stamford Bridge'de Chelsea karşısında çıkan Adarabioyo, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 25 maçta forma giyip 2 gol atma başarısı gösterdi.

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