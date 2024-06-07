Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City'de Jamie Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı

Leicester City'de Jamie Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Leicester City'de deneyimli golcü Jamie Vardy ile nikah tazelendi. 37 yaşındaki santrfor ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 19:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leicester City'de Jamie Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, 37 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Leicester City'den yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Jamie Vardy, "Geçen sezon ulaştığım rakamlardan memnunum fakat yapmam gereken daha çok şey var. Kendime bakıyorum. Her zaman yaşın sadece bir sayı olduğunu söylerim. Bu yüzden de bacaklarım 'Buraya kadar.' diyene kadar devam edeceğim. O gün elbette gelecek ama şu an değil. Premier Lig'de ne yapacağımızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Kesinlikle dünyanın en iyi ligi." ifadelerini kullandı.

Jamie Vardy, geçen sezon İngiltere Championship'te forma giydiği 35 maçta 18 gol kaydetti.

F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho'nun ilk transferi! Fred'in yanına dünya yıldızı...
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chelsea ilk transferini açıkladı
Tottenham'da 4 isim takımdan ayrıldı!
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti 19:50
Leicester City'de Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı Leicester City'de Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı 19:36
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 19:33
A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor 19:18
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 19:11
Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! 18:56
Daha Eski
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 18:51
Ampute Milli Takımı finalde! Ampute Milli Takımı finalde! 18:11
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı 17:56
Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile sözleşme yeniledi! Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile sözleşme yeniledi! 16:30
Premier Lig'den tarihe geçecek hamle! Premier Lig'den tarihe geçecek hamle! 16:28
Etnospor'da "Azerbaycan-Karabağ at gösterisi" büyük ilgi gördü Etnospor'da "Azerbaycan-Karabağ at gösterisi" büyük ilgi gördü 16:27