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Manchester United 2-2 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester United ile Liverpool, İngiltere Premier League'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 2-2 sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 19:32
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Manchester United 2-2 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier League'in 32. haftasında Manchester United ile Liverpool, kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadele 2-2 sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 50. dakikada Bruno Fernandes ve 67. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti.

Liverpool'un golleri ise 23. dakikada Luis Diaz ve 84. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ile geldi.

Bu skorun ardından Liverpool, 71 puanla 2. sırada yer buldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı. 3 maçtır kazanamayan Manchester United ise 49 puanla 6. basamakta yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Crystal Palace'ı konuk edecek. Manchester United ise Bournemouth deplasmanına çıkacak.

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