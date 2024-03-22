Real Madrid'in gözü Trent Alexander-Arnold'da!

Real Madrid sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan yıldız futbolculara kanca atmaya devam ediyor. Alphonso Davies haberlerinin ardından La Liga devi için şimdi de Trent Alexander-Arnold iddiası ortaya atıldı. NTV Spor'un Relevo'dan aktardığı habere göre Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ı radarına aldı. Başarılı sağ bekin Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

Trent Alexander-Arnold'ın Liverpool ile henüz yeni sözleşme imzalamadığı ve müzakerelerde de ilerleme sağlanamadığı haber detayında yer aldı.

BİRÇOK AVRUPA EKİBİ PEŞİNDE

Real Madrid'in yanı sıra birçok Avrupa kulübünün Trent Alexander-Arnold'ın peşinde olduğu vurgulandı. 25 yaşındaki sağ bekin kariyeriyle ilgili kararını vermediği, Real Madrid de İngiliz futbolcu ve Liverpool ile henüz temas kurmadığı kaydedildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Trent Alexander-Arnold 2 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.