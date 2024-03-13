Bournemouth 4-3 Luton Town (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bournemouth'tan müthiş geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Bournemouth, sahasında Luton Town'u ağırladı. 7 gollü mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'dan gönerek 4-3 kazandı.
Luton Town'un gollerini 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45. dakikada Rpss Barkley attı.
Bournemouth'un gollerini ise 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Illia Zabarnyi, 64. ve 83. dakikalarda Antoine Semenyo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Luton Town 21 puanda kalırken Bournemouth puanını 35'e yükseltti.