Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth 2-2 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal...

Bournemouth 2-2 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Bournemouth sahasında Sheffield United'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sheffield United'ın gollerini 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson kaydetti. Bournemouth'ın golleri 74. dakikada Dango Ouattara ve 90+1. dakikada Enes Ünal'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 20:26
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Bournemouth 2-2 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal...

Bournemouth ile Sheffield United, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2 berabere bitti ve iki takım da 1 puana razı oldu.

Sheffield United'ın gollerini 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson kaydetti. Bournemouth'ın golleri 74. dakikada Dango Ouattara ve 90+1. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Bournemouth'ta Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Bournemouth 32 puana ulaştı. Sheffield United ise puanını 14 puana yaptı.

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