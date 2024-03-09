Bournemouth 2-2 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal...

Bournemouth ile Sheffield United, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2 berabere bitti ve iki takım da 1 puana razı oldu.

Sheffield United'ın gollerini 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson kaydetti. Bournemouth'ın golleri 74. dakikada Dango Ouattara ve 90+1. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Bournemouth'ta Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Bournemouth 32 puana ulaştı. Sheffield United ise puanını 14 puana yaptı.