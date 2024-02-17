Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Bournemouth maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.