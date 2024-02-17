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Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
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Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Bournemouth maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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