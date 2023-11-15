Haberler İngiltere Premier Lig Kopenhag genç yıldızı Roony Bardghji'nin değerini belirledi

Kopenhag genç yıldızı Roony Bardghji'nin değerini belirledi

Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Danimarka ekibi Kopenhag, 18 yaşındaki genç yıldızı Roony Bardghji'nin değerini beliredi. 30 milyon... İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 16:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kopenhag genç yıldızı Roony Bardghji'nin değerini belirledi

Kopenhag'ın dünya futboluna kazandırmaya hazırlandığı Roony Bardghji'ye şimdiden birçok talip çıkmış durumda. Bu ekiplerden biri de Brighton.

KOPENHAG, BARDGHJI İÇİN 30 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Football Insider'ın yaptığı habere göre Kopenhag, Roony Bardghji için talep ettiği rakamı belirledi. Buna göre Danimarka temsilcisi, 18 yaşındaki kanat oyuncusundan en az 30 milyon sterlin gelir bekliyor.

"KARİYERİ İÇİN EN UYGUN ADRES BRIGHTON"

Haberde Roberto De Zerbi'nin Bardghji'yi ısrarla istediği, genç futbolcunun gelişimi için Brighton'ın en uygun adres olduğu vurgulandı.

25 MAÇTA 11 GOLÜ VAR

İsveçli genç yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken, 11 gollük skor katkısı verdi.

18 yaşındaki futbolcunun Kopenhag ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Suudi Arabistan'a gidiyor...
Başkan Erdoğan Gazze için ses yükseltti: İsrail terör devletidir | Netanyahu ecelin geliyor | Olay haçlı-hilal meselesidir
Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor!
İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay Bayındır'a gün doğdu!
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı!
Evde Doğrama nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
15 Kasım Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (15 Kasım Çarşamba)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! 16:53
Genç yıldıza 30 milyon sterlin! Genç yıldıza 30 milyon sterlin! 16:46
Maçın sonunda aldığı hediye gündem oldu! Maçın sonunda aldığı hediye gündem oldu! 16:44
Can Bartu Çığır kimdir? Can Bartu Çığır kimdir? 16:34
Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği 16:32
Yiğit Evin kimdir? Yiğit Evin kimdir? 16:21
Daha Eski
Union Berlin'de Urs Fischer dönemi sona erdi! Union Berlin'de Urs Fischer dönemi sona erdi! 16:12
Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen aday olmayacak! Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen aday olmayacak! 15:58
Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor! Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor! 15:54
G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! 15:53
İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam 15:14
Takımın en golcüsü Güven Yalçın! Takımın en golcüsü Güven Yalçın! 15:10