Kopenhag genç yıldızı Roony Bardghji'nin değerini belirledi

Kopenhag'ın dünya futboluna kazandırmaya hazırlandığı Roony Bardghji'ye şimdiden birçok talip çıkmış durumda. Bu ekiplerden biri de Brighton.

KOPENHAG, BARDGHJI İÇİN 30 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Football Insider'ın yaptığı habere göre Kopenhag, Roony Bardghji için talep ettiği rakamı belirledi. Buna göre Danimarka temsilcisi, 18 yaşındaki kanat oyuncusundan en az 30 milyon sterlin gelir bekliyor.

"KARİYERİ İÇİN EN UYGUN ADRES BRIGHTON"

Haberde Roberto De Zerbi'nin Bardghji'yi ısrarla istediği, genç futbolcunun gelişimi için Brighton'ın en uygun adres olduğu vurgulandı.

25 MAÇTA 11 GOLÜ VAR

İsveçli genç yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken, 11 gollük skor katkısı verdi.

18 yaşındaki futbolcunun Kopenhag ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.