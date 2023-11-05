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Luton 1 - 1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, Luton Town karşısında uzatmalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 22:14
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Luton 1 - 1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligin 11. haftasında, liderlik mücadelesi veren Liverpool, Kenilworth Road Stadı'nda kümede kalmayı hedefleyen Luton Town'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Luton Town, 80. dakikada Tahith Chong ile ağları sarsarak 1-0 öne geçti. Babası Luis Manuel'in 28 Ekim'de silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu tarafından Kolombiya'da kaçırılması nedeniyle Liverpool'un son iki maçında kadroda yer almayan Luis Diaz, 83. dakikada Ryan Gravenberch'in yerine oyuna dahil oldu ve 90+5. dakikada attığı golle, Liverpool'un sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını sağladı.

Liverpool, bu sonuçla 24 puanla üçüncü, Luton Town ise 6 puanla 17. sıraya yerleşti.

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