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Chelsea 0 - 2 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig 10. hafta karşılaşmasında Brentford, deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup etti. Brentford, Chelsea'ye konuk olduğu üç lig maçının tamamını kazandı ve bunu başaran tarihteki ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 16:39
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Chelsea 0 - 2 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea ile Brentford karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Brentford, 58. dakikada Pinnock'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda Chelsea, beraberlik golünü bulmak için bastırsa da ataklar sonuçsuz kaldı. Son sözü 90+6. dakikada Mbeumo söyledi ve Brentford zorlu deplasmandan 2-0'lık galibiyetle 3 puanı çıkardı.

Chelsea'ye konuk olduğu üç lig maçının tamamını kazanan Brentford, bunu başaran tarihteki ilk takım oldu.

Brentford bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Chelsea 12 puanda kaldı.

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