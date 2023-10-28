Chelsea 0 - 2 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea ile Brentford karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Brentford, 58. dakikada Pinnock'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda Chelsea, beraberlik golünü bulmak için bastırsa da ataklar sonuçsuz kaldı. Son sözü 90+6. dakikada Mbeumo söyledi ve Brentford zorlu deplasmandan 2-0'lık galibiyetle 3 puanı çıkardı.

Chelsea'ye konuk olduğu üç lig maçının tamamını kazanan Brentford, bunu başaran tarihteki ilk takım oldu.

Brentford bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Chelsea 12 puanda kaldı.