Haberler İngiltere Premier Lig Brentford'dan kaleye takviye! Flekken'i transfer etti

Brentford'dan kaleye takviye! Flekken'i transfer etti

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Brentford, Freiburg'un 29 yaşındaki Hollandalı kalecisi Mark Flekken'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:24
Brentford'dan kaleye takviye! Flekken'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Freiburg'un Hollandalı kalecisi Mark Flekken'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Flekken'in bonservisi konusunda Freiburg ile anlaşmaya varıldığı ve 29 yaşındaki Hollandalı kaleci ile dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Brentford, Flekken için 11 milyon sterlin bonservis ödeyecek.

Ligi 5. sırada tamamlayan Freiburg formasıyla geçen sezon 34 karşılaşmanın 13'ünde kalesinde gole izin vermeyen Flekken, bu alanda ligin en iyi kalecisi olarak öne çıkmıştı.

Mark Flekken, Hollanda Milli Takımı'nda ise 4 maçta görev aldı.

DİĞER
Arzu Yanardağ’ın kızı Alara Maya 17 yaşına bastı güzelliğiyle büyüledi! 'Yok artık annesinin ikizi gibi’
Şampiyonluk kutlamasında dehşet anları! Otomobiliyle taraftarların arasına daldı: İlk ifadesi ortaya çıktı
Terim'le ilgili flaş iddia! Yeni adresi...
Şampiyonluk geldi, kasa doldu! Şimdi sıra dünya yıldızında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester United'a Martial'den kötü haber
İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola
YKS sınav yerleri belli oldu mu 2023?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı saat kaçta? 14:44
Beşiktaş Paşa'ya bileniyor! Beşiktaş Paşa'ya bileniyor! 14:34
Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı 14:26
Brentford'dan kaleye takviye! Brentford'dan kaleye takviye! 14:23
G.Saray'ın şampiyonluğu Altay’a yaradı! G.Saray'ın şampiyonluğu Altay’a yaradı! 14:18
Benzema R. Madrid'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Benzema R. Madrid'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 13:30
Daha Eski
Almanya - Fransa finalini Atilla Karaoğlan yönetecek Almanya - Fransa finalini Atilla Karaoğlan yönetecek 13:21
Kazımcan piyangosu! 2 milyon TL... Kazımcan piyangosu! 2 milyon TL... 13:20
Okan Buruk tarih yazıyor! Okan Buruk tarih yazıyor! 13:16
Son haftanın maç programı açıklandı! Son haftanın maç programı açıklandı! 13:05
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam 12:47
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den... Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den... 12:33