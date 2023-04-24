Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'da Stellini'nin görevine son verildi

Tottenham'da Stellini'nin görevine son verildi

İngiltere Premier Lig'de son olarak Newcastle United'a 6-1 yenilerek şoku yaşayan Tottenham'da geçici teknik direktör Cristian Stellini'nin görevine son verildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 20:53
Tottenham'da Stellini'nin görevine son verildi

İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, takımın sezon sonuna kadar emanet edildiği teknik direktör Cristian Stellini ile yollarını ayırdı.

Antonio Conte'nin görevden alındığı 27 Mart'ta takımı geçici olarak çalıştıracağı duyurulan Stellini'nin dönemi, 6-1'lik Newcastle United mağlubiyeti sonrası bitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Newcastle United maçındaki sonucun kabul edilemez olduğu ve sezonun kalan bölümünde takımı Ryan Mason'ın çalıştıracağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Stellini'nin yönetiminde 2 mağlubiyet, birer galibiyet ve beraberlik yaşamıştı.

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