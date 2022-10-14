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Pep Guardiola'dan Haaland'a övgü dolu sözler! "Olağanüstü..."

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'in Teknik Direktörü Pep Guardiola, öğrencisi Erling Haaland hakkında konuştu. Guardiola yaptığı açıklamada, Haaland hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:39
Pep Guardiola'dan Haaland'a övgü dolu sözler! "Olağanüstü..."

Liverpol Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ligde Manchester City ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Manchester City'de sezona harika bir başlangıç yapan Erling Haaland ile ilgili de konuşan Alman teknik adam, genç yıldıza övgüler yağdırdı.

Klopp, "Haaland, Sazlburg'ta oynadığı dönemde onlarla karşılaştık. Çok genç yaşta bile potansiyelini görebiliyordunuz. Onu nasıl durduracağımızı düşünüyorduk ama yine de gol attı" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki golcü için, "Fiziksel ve tekniğin birleşimine sahip" diyen Alman teknik adam, "Ofsaytın nerede olduğunu biliyor ve iyi okuyor. Manchester City, Haaland'ın çevresinde gol pozisyonu üretebilecek en iyi oyunculardan bazılarına sahip ve bu mükemmel bir uyum" dedi.

Haaland için övgü dolu sözlerine, "Olağanüstü bitiricilik becerisine sahip ve ayrıca akıllı davranıyor. Hızı sadece akıllı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bütün özellikleri onu özel kılıyor" sözleriyle devam eden 55 yaşındaki taktisyen, mücadelede onu nasıl durdurmaya çalışacaklarına yönelik soruya ise, "Muhtemelen dünyadaki en iyi forvet oyuncusu, çok fazla top almadığından emin olmalıyız. Bunu deneyeceğiz ama Manchester City'ye karşı Haaland'ı çok fazla oyuncuyla kapatırsanız, diğer dünya standartlarındaki futbolcular için boşluk verirsiniz. Bu da işimizi kolaylaştırmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool ile Manchester City, 16 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da Anfield'da karşılaşacak.

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