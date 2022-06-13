Haberler İngiltere Premier Lig Cristiano Ronaldo'dan devasa istatistik! 20 sezonda 815 gol...

Cristiano Ronaldo'dan devasa istatistik! 20 sezonda 815 gol...

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 20 sezonu geride bırakırken, rakip filelere tam 815 gol kaydetti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 13:10
Cristiano Ronaldo'dan devasa istatistik! 20 sezonda 815 gol...

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde haziran ayında oynadığı karşılaşmaların ardından 2022-2023 sezonunu geride bıraktı. Sezon başında eski takımı Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 39 maça çıkarken; 18'i Premier Lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere 24 gole imza attı. Milli formayla son 10 ayda 1'i özel olmak üzere, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'nde Ronaldo, toplam 10 maçta 8 gol kaydetti.

FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

İngiltere Premier Lig'de 12 Mart'ta oynanan müsabakada Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Ronaldo hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirmişti. 37 yaşındaki futbolcu bu maçın ardından, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Avrupa'da sezonun tamamlanmasının ardından ülkelerinin başarısı için mücadele eden futbolculardan birisi de Ronaldo'ydu. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile 3 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 2 gol kaydetti. Portekizli, böylelikle son 20 sezonda toplamda 815 gole ulaştı.

Profesyonel futbol kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Ronaldo, 31 kez formasını giydiği yeşil-beyazlı kulüpte 5 gol kaydederken, 438 karşılaşmada formasını giydiği Real Madrid'de 450 gol, 330 kez mücadele ettiği Manchester United ile 142 gol, Juventus'ta ise 134 müsabakada 101 gol attı. Portekiz milli takımıyla 188 kez sahaya çıkan Cristiano Ronaldo 117 kez gol atma başarısı gösterdi.

Ronaldo, 140 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olma özelliğini de taşıyor.

DİĞER
Cesur yatak odası pozundan sonra Aleyna Tilki’den kalça pozu olay oldu! "Aleyna Kardashian'a rakip"
Fenerbahçe'de Lincoln gelişmesi! İstanbul'da bekliyor...
F.Bahçe'de transfer operasyonu!
Mostafa Mohamed'e sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kediye şiddet uygulamıştı! Cezası açıklandı
Yılın transferi resmen açıklandı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri?
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ, NE ZAMAN GELECEK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de çok sert açıklama! Fenerbahçe'de çok sert açıklama! 13:37
Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu! Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu! 13:17
Ronaldo'dan devasa istatistik! Ronaldo'dan devasa istatistik! 13:09
Matias Vargas F.Bahçe'ye mi G.Saray'a mı? Matias Vargas F.Bahçe'ye mi G.Saray'a mı? 12:57
Kediye şiddet uygulamıştı! Cezası açıklandı Kediye şiddet uygulamıştı! Cezası açıklandı 12:21
Sierra Leone - Gine Bissau maçı saat kaçta? Sierra Leone - Gine Bissau maçı saat kaçta? 12:09
Daha Eski
Yılın transferi resmen açıklandı! Yılın transferi resmen açıklandı! 12:02
Sao Tome - Nijerya maçı saat kaçta? Sao Tome - Nijerya maçı saat kaçta? 12:00
Kartal teklif yükseltti! Pazarlıklar sürüyor Kartal teklif yükseltti! Pazarlıklar sürüyor 11:53
Liberia - Fas maçı saat kaçta? Liberia - Fas maçı saat kaçta? 11:41
Azerbaycan - Belarus maçı saat kaçta? Azerbaycan - Belarus maçı saat kaçta? 11:33
Kazakistan - Slovakya maçı saat kaçta? Kazakistan - Slovakya maçı saat kaçta? 11:25