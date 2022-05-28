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Sadio Mane transferinde kriz! Müller'den olay tepki

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Yıldız futbolcuya Bayern Münih'in talip olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Alman devinin deneyimli futbolcusu Thomas Müller yaptığı açıklamada, Sadio Mane transfer söylentilerinden rahatsızlığını dile getirdi. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:45
Sadio Mane transferinde kriz! Müller'den olay tepki

Liverpool ile bir senelik sözleşmesi kalan Sadio Mane'nin transferi için Bayern Münih devreye girdi. Bavyera ekibinin bu ilgisine altyapıdan yetişen ve takımın kaptanı olan Thomas Müller tepki gösterdi. Bild'e konuşarak Bayern Münih yönetimine seslenen tecrübeli yıldızın sözleri Almanya'da olay oldu.

MÜLLER'DEN SADIO MANE TRANSFERİNE TEPKİ
Akşam'ın Bild'den derlediği habere göre, Bayern Münih ile iki yıl daha sözleşme uzatan Thomas Müller, Sadio Mane'nin transfer söylentilerinden rahatsız. Alman yıldız, Bayern Münih'in Liverpool forveti Sadio Mane'yle ilgilenmesi ile ilgili sorulan bir soruya alaycı bir cevap vererek, "Tüm söylentiler doğru olsaydı Allianz Arena'da her yıl 45 kişilik bir kadromuz olurdu." dedi.

MANE'DEN TRANSFER SÖZLERİ!
Liverpool'dan ayrılacağı iddia edilen Sadio Mane'ye transfer sorusu soruldu ve Senegalli futbolcu bu soruya çarpıcı bir cevap verdi.

30 yaşındaki yıldız futbolcu Real Madrid ile karşılaşacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, kendimi şu anda çok iyi hissediyorum ve tamamen Cumartesi günü oynayacağımız mücadeleye odaklanmış durumdayım. Finalden önce vermem gereken cevap bu. Cumartesi günü bana bu soruyu yeniden sorun ve o zaman size duymak istediğiniz en iyi cevabı vereceğim. Şimdilik gidip kazanalım, çünkü başka şeylere vaktim yok. Kazanmak için mümkün olan her şeyi yapacağım ve bu, bizim en büyük hayalimiz. Sonra sana cevabımı vereceğim." ifadelerini kullandı.

Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Sadio Mane, 23 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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