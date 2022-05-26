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Aston Villa Diego Carlos'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Diego Carlos'u transfer etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 21:11
Aston Villa Diego Carlos'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Sevilla'da forma giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bonservisi konusunda Sevilla ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Diego Carlos'un İngiltere'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı da ifade edildi.

İspanya basınına göre, Aston Villa bu transfer için Sevilla'ya 31 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Sevilla'nın üç sezon önce Nantes'tan kadrosuna kattığı Carlos, İspanya temsilcisinde 136 karşılaşmada 6 gole imza attı.

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