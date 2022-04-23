Leicester City Aston Villa maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Leicester City - Aston Villa maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leicester City - Aston Villa maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
LEICESTER CITY - Schmeichel, Justin, Fofana, Soyuncu, Castagne, Mendy, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman, Daka
ASTON VILLA - Martinez, Cash, Konsa, Mings, Young, Luiz, McGinn, Ramsey, Coutinho, Bailey, Watkins