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Leicester City Aston Villa maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Leicester City ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. A Spor'dan naklen ekranlara gelen Leicester City - Aston Villa maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:57
Leicester City Aston Villa maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Leicester City - Aston Villa maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Aston Villa maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
LEICESTER CITY - Schmeichel, Justin, Fofana, Soyuncu, Castagne, Mendy, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman, Daka
ASTON VILLA - Martinez, Cash, Konsa, Mings, Young, Luiz, McGinn, Ramsey, Coutinho, Bailey, Watkins

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