Christian Eriksen ölümden döndüğü anları anlattı! "Beş dakikalığına dünyadan ayrıldım"

EURO 2020'de yaşadığı büyük talihsizlik sonrası Serie A ekibi Inter'den ayrılmak zorunda kalan ancak ısrarla futbola devam etmek istediğini belirtip Premier Lig ekibi Brentford ile 6 aylığına sözleşme imzalayarak hedefini 2022 Dünya Kupası olarak belirleyen Danimarkalı yıldız, kalp krizi geçirdiğinde 5 dakikalığına dünyadan ayrıldığını söyledi.

"5 DAKİKALIĞINA DÜNYADAN AYRILDIM"

Yaşadığı talihsiz rahatsızlıkla ilgili olarak İngiliz basınına konuşan Eriksen, 5 dakika dışında her şeyi hatırladığını belirtirken "Beş dakikalığına dünyadan ayrıldım. Beş dakika dışında her şeyi hatırlıyorum. Daha sonra beş dakika sürdüğünü söylediler. En son topun benden dışarı gittiğini hatırlıyorum, top dizime çarptı ve ondan sonra ne oldu hatırlamıyorum. Sonra uyandım, etrafımda insanlar vardı, göğsüme bir şey bastığını hissettim ve nefesimi geri kazanmaya çalıştım." diye konuştu.



"HİÇBİR FİKRİM YOKTU"

Kendine geldiğinde bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştığını söyleyen Danimarka futbolcu, "Gözlerimi açtığımda neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, 'Bacaklarıma mı bir şey oldu? Sırtımı mı kırdım?' diye düşündüm. Sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyordum." dedi.

"O ZAMAN ANLADIM"

Baygın kaldığı süreyi hastanede öğrendiğini kaydeden Eriksen, "Acilde birinin 'Ne kadar baygın kaldı?' diye sorduğunu duydum. Birisi 'Beş dakika' diye cevap verdi. O zaman anladım beş dakika olduğunu." diyerek sözlerini tamamladı.

ERIKSEN'E NE OLMUŞTU?

Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada bir anda yere yığılmıştı. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 15 dakika boyunca müdahale ettiği Christian Eriksen'e kalp masajı yapılmıştı.

Danimarkalı futbolcu, uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

FIFA FAİR PLAY ÖDÜLÜ

Eriksen'in kalp krizi geçirdiği anlar, tüm izleyenleri derinden etkilerken Danimarkalı futbolcular ve sağlık ekibinin gayretleri büyük takdir toplamıştı.

Eriksen'in rahatsızlık geçirdiği anlarda çember oluşturarak görüntü alınmasını engelleyen Danimarkalı futbolcular, gözyaşları içinde takım arkadaşlarının iyileşmesini beklerken sağlık ekibi de kalbi duran Eriksen'i hayata döndürmek için büyük çaba sarf etmişti.

FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi, Danimarka Milli Takımı ve takımın sağlık ekibi olmuştu.