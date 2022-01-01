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Watford - Tottenham: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Watford'a konuk olan Tottenham, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı başardı. Conte'nin öğrencilerine üç puanı getiren golü 90+6. dakikada Davinson Sanchez kaydetti. Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan forma giymedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 20:33
Watford - Tottenham: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de Watford ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Ligin 21. haftasında oynanan mücadeledeyi Tottenham, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.

Watford'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Tufan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham, puanını 33'e yükseldi. Watford ise 13 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Watford, Newcastle United ile deplasmanda karşılaşacak. Tottenham ise kendi sahasında derbide Arsenal ile karşılaşacak.

85'TE OYUN DURDU

Öte yandan karşılaşmanın 85. dakikasında oyun durdu. Bu dakikada tribünde rahatsızlık yaşayan bir taraftar nedeniyle 5 dakikalık duraksamanın ardından oyun yeniden başladı.
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