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Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Everton kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:34 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:38
Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Everton maçı 16 Aralık Perşembe günü saat 22:45'de oynanacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - EVERTON MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Christensen; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount, Pulisic; Lukaku

Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Townsend, Doucoure, Allan, Gordon; Gray; Rondon

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