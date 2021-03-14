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Son dakika spor haberi: 'de diz çökmeyen ilk futbolcu oldu

Son dakika spor haberi: 'ın yıldız oyuncusu Wilfried, maçın başlama vuruşundan önce diz çökmeyen ilk oyuncusu oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:40
Son dakika spor haberi: Wilfried Zaha Premier Lig'de diz çökmeyen ilk futbolcu oldu

İngiltere 'in 28. haftasında , evinde 'ı konuk etti. Siyahilere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için futbolunda ritüel haline gelen maç öncesi diz çökme anına eşlik etmedi.

28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de geçen sezon Şubat ayında başlayan girişime artık devam etmeyeceğini söyledi.

"Bu yaptığımız şey benim için yeterli değil." diyen Zaha, "Diz çökmenin artık bir maç önü rutinine dönüştüğünü hissediyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hâlâ ırkçı tacizlere maruz kalıyor ve bu durum bunu değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Premier Lig kulüpleri, Mayıs 2020'de 'nde 'un ölümünün ardından '' hareketini desteklemek için başlama vuruşundan önce diz çökmeye başladı.

Karşılaşmayı , 'in tek golüyle kazandı. West Bromwich Albion'da ve Mbaye Diagne 90 dakika forma giydi.

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