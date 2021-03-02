Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - Wolverhampton: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de şampiyonluğa koşan , 27. haftada ağırladığı 'ı son bölümde bulduğu gollerle 4-1 mağlup etmeyi başardı. 'nın ekibi bu sonuçla ligde üst üste 15. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 19 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 01:00
Manchester City - Wolverhampton: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de kazanmaya devam ediyor... 'nın ekibi, 27. haftada ağırladığı 'ı 4-1 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetine imza attı.

City'ye üç puanı getiren golleri 15'te (k.k.), 80 ve 90+3'te ve 90'da kaydetti. 'ın tek sayısı 61'de 'den geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Manchester City, puanını 65'e yükseltip liderliğini pekiştirdi. 12. basamaktaki Wolves ise 34 puanda kaldı.

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