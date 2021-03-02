Manchester City - Wolverhampton: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City kazanmaya devam ediyor... Guardiola'nın ekibi, 27. haftada ağırladığı Wolverhampton'ı 4-1 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetine imza attı.

City'ye üç puanı getiren golleri 15'te Dendoncker (k.k.), 80 ve 90+3'te Gabriel Jesus ve 90'da Riyad Mahrez kaydetti. Wolves'ın tek sayısı 61'de Conor Coady'den geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Manchester City, puanını 65'e yükseltip liderliğini pekiştirdi. 12. basamaktaki Wolves ise 34 puanda kaldı.