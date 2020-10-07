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: 'ın yeni transferi : Futbolu bırakmayı düşündüm

Uzun süre ekiplerinden ile adı anılan ve yaz döneminin son gününde 'ın kadrosuna katılan , boşta olduğu dönemde futbolu bırakmayı ve çiftlik hayatı yaşayarak hayatını devam ettirmeyi düşündüğünü belirtti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:40
Son dakika: Manchester United'ın yeni transferi Edinson Cavani: Futbolu bırakmayı düşündüm

Uruguaylı yıldız 'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. ekibi 'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı 33 yaşındaki oyuncu, boşta olduğu dönemde futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

ile sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan ve uzun süredir yeni takımı merak edilen Cavani, emekliliği düşündüğünü ve çiftlik hayatı yaşayarak hayatını devam ettirmeyi planladığı zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, ailece corona virüsü geçirdiklerini söyleyerek, "Dürüst olmam gerekirse sinir bozucu bir dönemdi. Çünkü enfekte olmanız bile korku yaratıyor. Şükürler olsun ki iyileştik ve şimdi iyiyiz. Tabii ki yeni bir kulüple anlaşmadan önce kırsalda çiftlik hayatı yaşamayı ve futbolu bırakmayı bile düşündüm." sözlerini kullandı.

Manchester United'a sürecinin büyük heyecan dolu olduğunu söyleyen Cavani, "Almak zorunda olduğum bir kararın içerisine girdim. Çok fazla belirsizlik ve aynı zamanda heyecan vardı. Günler geçtikçe ailemin, arkadaşlarımın nerede oynamak istediğimi bilmek istediğini fark ettim. Sonunda United'dayım ve kararımdan son derecek memnunum" diye konuştu.

Edinson Cavani'nin sözleşmesi PSG ile sona erdikten sonra , , Gremio, gibi kulüplern devrede olduğu iddia edilmişti.

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