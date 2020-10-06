Mesut Özil'den Gunnersaurus jesti!

İngiltere'nin dev kulüplerinden Arsenal, bütçe kesintisi nedeniyle daha önce 55 kulüp personelinin işine son vermiş, son olarak da kulübün 27 yıldır maskotu olan Gunnersaurus kulüpten gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından İspanyol devi Sevilla, Gunnersaurus'u transfer ettiğini duyurmuştu.

Mesut Özil, Arsenal'in kriz sebebiyle 27 sene sonra işten çıkardığı maskot Gunnersaurus'a destek oldu.

MESUT ÖZİL'DEN JEST

Tüm gelişmelerin ardından Mesut Özil, Arsenal'de kaldığı süre boyunca Gunnersaurus'un tüm maaşının kendisi tarafından karşılanarak kulüpte kalmasını teklif etti.