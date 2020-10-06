Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den Gunnersaurus jesti!

'den Gunnersaurus jesti!

, bütçe kesintisi nedeniyle 27 yıllık maskotu Gunnersaurus'un görevine son vermişti ve İspanyol devi Sevilla, sürpriz bir hamleye imza atarak Gunnersaurus'u etmişti. Tüm gelişmelerin ardından yıldız oyuncu , Gunnersaurus'un tüm maaşının kendisi tarafından karşılanarak kulüpte kalmasını teklif etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 17:49 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 17:49
Mesut Özil'den Gunnersaurus jesti!

'nin dev kulüplerinden , bütçe kesintisi nedeniyle daha önce 55 kulüp personelinin işine son vermiş, son olarak da kulübün 27 yıldır maskotu olan Gunnersaurus kulüpten gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından İspanyol devi Sevilla, Gunnersaurus'u ettiğini duyurmuştu.

, Arsenal'in kriz sebebiyle 27 sene sonra işten çıkardığı maskot Gunnersaurus'a destek oldu.

MESUT ÖZİL'DEN JEST
Tüm gelişmelerin ardından Mesut Özil, Arsenal'de kaldığı süre boyunca Gunnersaurus'un tüm maaşının kendisi tarafından karşılanarak kulüpte kalmasını teklif etti.

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