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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Adım adım ’a

Adım adım Liverpool’a

'in İspanyol orta sahası , Liverpol'a çok yakın...

'in İspanyol orta sahası , Liverpol'a çok yakın... Bild'in haberine göre takım arkadaşlarıyla vedalaşan 29 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki günlerde 'a imza atacak. Kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, "Thiago bizi terk edecek gibi" açıklamasını yapmıştı.
  1. 7.9.2020
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