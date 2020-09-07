Alex Telles Manchester United'a!

Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Alex Telles için İngiltere Premier Lig devi Manchester United devreye girdi. Mirror'da yer alan habere göre Alex Telles'in menajeri Manchester United ile görüşmek üzere İngiltere'de bulunuyor. Luke Shaw ve Williams'ın sakatlıklarının bulunması Manchester United'ın bu transferde daha ısrarlı olmasını sağladı.

GALATASARAY PAY ALACAK

Porto formasıyla gösterdiği başarılı performans, Alex Telles'i transferin gözdesi haline getirdi. Kırmızı şeytanların teknik direktörü Solskjaer, Alex Telles'i çok istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray bu transferden yüzde 10 pay alacak.