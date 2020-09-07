Alex Telles Manchester United'a!

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen başarılı oyuncu Alex Telles için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok kulüple adı anılan Telles'in menajerinin Manchester United ile görüşmek üzere İngiltere'ye gittiği öğrenildi.
Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Alex Telles için İngiltere Premier Lig devi Manchester United devreye girdi. Mirror'da yer alan habere göre Alex Telles'in menajeri Manchester United ile görüşmek üzere İngiltere'de bulunuyor. Luke Shaw ve Williams'ın sakatlıklarının bulunması Manchester United'ın bu transferde daha ısrarlı olmasını sağladı.
GALATASARAY PAY ALACAK
Porto formasıyla gösterdiği başarılı performans, Alex Telles'i transferin gözdesi haline getirdi. Kırmızı şeytanların teknik direktörü Solskjaer, Alex Telles'i çok istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray bu transferden yüzde 10 pay alacak.
- 07.09.2020
- Galatasaray'ın Nainggolan transferinde flaş gelişme! Devreye girdiler
- Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer oldu
- Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı!
- Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Cyle Larin...
- Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand ve Giuliano'dan haber var
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
- Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! "Yeter artık..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alex Telles Manchester United'a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.