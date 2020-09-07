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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Alex Telles için flaş gelişme! Yeni takımı...

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Alex Telles Manchester United'a!

Daha önce 'de forması da giyen başarılı oyuncu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok kulüple adı anılan Telles'in menajerinin ile görüşmek üzere 'ye gittiği öğrenildi.

Bir dönem forması giyen yıldız futbolcu için Premier Lig devi devreye girdi. Mirror'da yer alan habere göre Alex Telles'in menajeri Manchester United ile görüşmek üzere İngiltere'de bulunuyor. ve Williams'ın sakatlıklarının bulunması Manchester United'ın bu transferde daha ısrarlı olmasını sağladı.

GALATASARAY PAY ALACAK
Porto formasıyla gösterdiği başarılı performans, Alex Telles'i transferin gözdesi haline getirdi. Kırmızı şeytanların teknik direktörü Solskjaer, Alex Telles'i çok istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray bu transferden yüzde 10 pay alacak.

  1. 07.09.2020
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