Galatasaray'ın transfer hedefini Everton kaptı! James Rodriguez...
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen James Rodriguez'in yeni takımı belli oldu. İngiliz kulübü Everton, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray'ın transfer gündemine yer aldığı iddia edilen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Everton'a transfer oldu.
İngiliz kulübünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, mavi beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
James Rodriguez, kariyeri boyunca 388 müsabakada rol almış ve 104 ol 125 asist yapmıştı.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 22:25
- Galatasaray'ın transfer hedefini Everton kaptı! James Rodrigues...
- Galatasaray'da transfer sürprizi! Rodrigues için Olimpiakos...
- Ricardo Quaresmi transferi resmen açıklandı! Vitoris Guimares'e...
- Son dakika: Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı
- Ve Falcao açıkladı! "Gitmek istediğim takım..."
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın transfer hedefini Everton kaptı! James Rodriguez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.