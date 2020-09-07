Galatasaray'ın transfer hedefini Everton kaptı! James Rodriguez... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ın hedefini kaptı! James Rodriguez...

Galatasaray'ın transfer hedefini Everton kaptı! James Rodriguez...

'ın hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen James Rodriguez'in yeni takımı belli oldu. İngiliz kulübü , Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.

'ın gündemine yer aldığı iddia edilen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, 'a transfer oldu.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, mavi beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

James Rodriguez, kariyeri boyunca 388 müsabakada rol almış ve 104 ol 125 asist yapmıştı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 22:25
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