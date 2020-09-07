Upamecano ManU’ya - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Upamecano ManU’ya

ManU’ya

Upamecano ManU’ya

olarak Ajax'ın Hollandalı orta sahası Donny de 'i eden M. United, Leipzig'den gelecek yıl 'yu istiyor.

olarak Ajax'ın Hollandalı orta sahası Donny de 'i eden M. United, Leipzig'den gelecek yıl 'yu istiyor. 21 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesinde yer alan 38 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin 2021'de aktif hale geleceği belirtild
  1. 7.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Upamecano ManU’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA