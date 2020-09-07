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07 Eylül 2020, Pazartesi
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rekoru kırdı

Wolves rekoru kırdı

, 'dan 'yı kadrosuna kattı.

, 'dan 'yı kadrosuna kattı. 18 yaşındaki forvet için 35 milyon pound ödeyen , kulüp rekoru kırdı. İngiliz ekibi, bir önceki kulüp rekorunu 2019'da 'dan Raul Jimenez'e 30 milyon pound ödeyerek kırmıştı.
  1. 7.9.2020
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