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06 Eylül 2020, Pazar
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damgası

Chelsea damgası

İngiliz ekibi, yeni transferleri için kasasından tam 223 milyon euro çıkardı. En pahalı imza ise 80 milyon euro’yla (21) oldu.

Avrupa transfer piyasasına damga vurdu. Birçok takımın pandemi sebebiyle harcamalarını kıstığı dönemde İngiliz ekibi, transfere tam 223 milyon euro harcadı. Teknik Direktör Lampard'ın önerisiyle potansiyeli yüksek oyunculara yönelen Chelsea, en pahalı imzasını Leverkusen'den 'e (21) attırdı.

Alman yıldız için 80 milyon euro ödendi. 53 milyon euro'yla Alman golcü Werner (24) ikinci olurken; İngiliz sol bek Chilwell için Leicester'a 50 milyon euro bonservis verildi. Ziyech'i de 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan İngiliz devi, PSG'den ayrılan Thiago Silva ve Nice'ten Malang Sarr'ı bonservis ödemeden transfer etti.

  1. 6.9.2020
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