Chelsea damgası
İngiliz ekibi, yeni transferleri için kasasından tam 223 milyon euro çıkardı. En pahalı imza ise 80 milyon euro’yla Kai Havertz (21) oldu.
Avrupa transfer piyasasına Chelsea damga vurdu. Birçok takımın pandemi sebebiyle harcamalarını kıstığı dönemde İngiliz ekibi, transfere tam 223 milyon euro harcadı. Teknik Direktör Lampard'ın önerisiyle potansiyeli yüksek oyunculara yönelen Chelsea, en pahalı imzasını Leverkusen'den Kai Havertz'e (21) attırdı.
Alman yıldız için 80 milyon euro ödendi. 53 milyon euro'yla Alman golcü Werner (24) ikinci olurken; İngiliz sol bek Chilwell için Leicester'a 50 milyon euro bonservis verildi. Ziyech'i de 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan İngiliz devi, PSG'den ayrılan Thiago Silva ve Nice'ten Malang Sarr'ı bonservis ödemeden transfer etti.
- 6.9.2020
- Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!
- Fotomac.com.tr duyurmuştu! Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olacağı tarih...
- Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Vedat Muriqi getirecek
- Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor
- Genç yıldızdan transfer sözleri! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Chelsea damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.