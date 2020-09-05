Everton Allan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Napoli'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 29 yaşındaki yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımı Everton, Napoli'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basını, Everton'un transfer için bonuslarla beraber 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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