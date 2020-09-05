Everton Allan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Everton'dan orta sahaya takviye! 3 yıllık imza attı

Everton 'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Everton Allan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Milli futbolcumuz 'un formasını giydiği Everton, 'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 29 yaşındaki yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

takımı Everton, 'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basını, Everton'un için bonuslarla beraber 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.


  1. 05.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Everton Allan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA