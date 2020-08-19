Galatasaray'a kötü haber! Everton'la anlaştı

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'a, orta saha transferinde kötü haber geldi. Jean Michael Seri'nin yerine arayışta olan sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği isim, Everton'la anlaşmaya vardı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:01
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, Jean Michael Seri'nin yerine düşünülen yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılı takım, orta saha arayışında İngiltere'de bu sezon küme düşen Watford'ın 27 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdoulaye Doucoure'ye yönelmişti.
Fransız basınından Telefoot'ta yer alan habere göre Premier Lig ekibi Everton, takımdan ayrılması kesinleşen Doucoure ile kişisel konularda anlaşmaya vardı.
Haberde, Premier Lig temsilcisinin yaptığı ilk teklifin Watford tarafından reddedildiği ancak oyuncuyla anlaşılmasından sonra yeni bir teklif hazırlandığı kaydedildi.
Everton'da bu transferi özellikle teknik direktör Carlo Ancelotti'nin istediği belirtilirken, Watford'la pürüzlerin giderilmesi durumunda oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.