Arsenal Dani Ceballos'u yine kiraladı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'da imzalar atıldı! 1 yıl daha...

'u yine kiraladı!

Arsenal Dani Ceballos'u yine kiraladı!

ekibi , bonservisi 'de olan 24 yaşındaki İspanyol oyuncu 'u bir sezon daha kiraladığını duyurdu.

'den yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ceballos'un bu sezon da kiralık olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.

Geçen sezon Arsenal formasıyla iyi bir performans gösteren orta saha oyuncusu , 37 karşılaşmada forma giyerek takımın önemli bir parçası olmuştu.

Ceballos, İspanya Milli Takımı'nda ise 9 maçta görev aldı.

haberin devamı

  1. 05.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal Dani Ceballos'u yine kiraladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA