Arsenal Dani Ceballos'u yine kiraladı!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, bonservisi Real Madrid'de olan 24 yaşındaki İspanyol oyuncu Dani Ceballos'u bir sezon daha kiraladığını duyurdu.
Arsenal'den yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ceballos'un bu sezon da kiralık olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.
Geçen sezon Arsenal formasıyla iyi bir performans gösteren orta saha oyuncusu Dani Ceballos, 37 karşılaşmada forma giyerek takımın önemli bir parçası olmuştu.
Ceballos, İspanya Milli Takımı'nda ise 9 maçta görev aldı.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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