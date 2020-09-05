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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Diangana'nın bonservisini aldı

West Bromwich Albion Diangana'nın bonservisini aldı

İngiliz ekibi West Bromwich, West Ham'da forma giyen kanat oyuncusu 'nın bonservisini 18 milyon sterlin karşılığında alarak oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ekibi , 'dan kanat oyuncusu 'nın bonservisini aldı. West Bromwich Albion Kulübü, 22 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı İngiliz futbolcu Diangana ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basınında Diangana'nın transferinin 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. West Ham United'ın altyapısında yetişen Diangana, geçen sezon West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giymişti.

Geçen sezon İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Hırvat teknik direktör yönetimindeki West Bromwich Albion ile 31 maça çıkan Diangana, 8 gol atmıştı.

  1. 05.09.2020
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