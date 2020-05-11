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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Futbolcular zorlanamaz

Futbolcular zorlanamaz

'ın , corona virüsü nedeniyle zihinsel olarak hazır hissetmeyen futbolcuları maça çıkmaya zorlayamayacaklarını söyledi.

Manchester United'ın , corona virüsü nedeniyle zihinsel olarak hazır hissetmeyen futbolcuları maça çıkmaya zorlayamayacaklarını söyledi. Norveçli hoca, yeniden başlama konusunda uzman görüşlerini dinleyeceklerini belirterek, Futbolcuların sağlığı önceliğimiz ve bunda hiçbir risk almayacağız" dedi.
  1. 11.5.2020
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