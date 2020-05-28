Son dakika: İngiltere Premier Ligi 17 Haziran'da başlıyor!
Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig'in yeniden başlayacağı tarih belli oldu. The Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig 17 Haziran'da başlayacak.
The Telegraph'ın haberine göreyse; 20 kulüp, ligi tekrar başlatma konusunda karar aldı ve 17 Haziran tarihini başlangıç olarak belirledi. Son hazırlıklar ve protokolleri belirleyen Premier Lig kulüpleri, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe ligi bu tarihte başlatmak ve sona erdirmek konusunda anlaşma sağladı.
17 Haziran Çarşamba günü Sheffield United ile Aston Villa, Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Premier Lig kulüplerinin lige başlamak için 3 haftalık toplu antrenman süresi olacak. 3 aylık verilen aranın ardından ligin sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde başlaması için tüm çalışmalar büyük bir dikkatle yapılacak.
Premier Lig'in bu konuda Bundesliga örneğinden de faydalandığı vurgulandı.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 17:45
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: İngiltere Premier Ligi 17 Haziran'da başlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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