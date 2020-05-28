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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Premier Ligi 'da başlıyor!

Son dakika: İngiltere Premier Ligi 17 Haziran'da başlıyor!

Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen 'in yeniden başlayacağı tarih belli oldu. The Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig 'da başlayacak.

The Telegraph'ın haberine göreyse; 20 kulüp, ligi tekrar başlatma konusunda karar aldı ve tarihini başlangıç olarak belirledi. Son hazırlıklar ve protokolleri belirleyen kulüpleri, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe ligi bu tarihte başlatmak ve sona erdirmek konusunda anlaşma sağladı.

17 Haziran Çarşamba günü Sheffield United ile Aston Villa, Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

Premier Lig kulüplerinin lige başlamak için 3 haftalık toplu antrenman süresi olacak. 3 aylık verilen aranın ardından ligin sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde başlaması için tüm çalışmalar büyük bir dikkatle yapılacak.

Premier Lig'in bu konuda Bundesliga örneğinden de faydalandığı vurgulandı.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 17:45
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