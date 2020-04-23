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23 Nisan 2020, Perşembe
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'den 'Ramazan' paylaşımı

Mesut Özil'den 'Ramazan' paylaşımı

devi 'de forma giyen , Ramazan dolayısıyla mesaj paylaştı. Alman yıldız, hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının İslam alemine müjde getirmesini diledi.

'in Alman yıldızı , hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve salık getirmesini diledi.

Mesut Özil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan...

  1. 23.04.2020
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