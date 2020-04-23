Mesut Özil'den 'Ramazan' paylaşımı
İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Ramazan dolayısıyla mesaj paylaştı. Türk asıllı Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının İslam alemine müjde getirmesini diledi.
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve salık getirmesini diledi.
Mesut Özil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan...
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