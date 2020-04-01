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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Yıldız futbolcu fena yakalandı! Paylaşım yapayım derken...

Norwichli fena yakalandı!

Norwichli Timm Klose fena yakalandı!

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen defans oyuncusu , hesabından paylaştığı hikayede, tarayıcısında açık unuttuğu yetişkin içerikli site yüzünden sosyal medyada gündem oldu.

'de forması giyen İsviçreli savunma oyuncusu , 'dan hesabından yaptığı paylaşım sırasında fena yakalandı.

Corona virüsü nedeniyle Premier Lig'in de birçok lig gibi ertelenmesi ve son alınan karara göre 30 Nisan'a kadar oynanamayacak olması futbolcuların eve kapanmasına yol açtı.

hesabından evde nasıl zaman geçirdiğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmak isteyen Klose, tarayıcısında yetişkin içerikli bir sitenin sekmesini açık unutunca kullanıcıların diline düştü.

  1. 02.04.2020
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