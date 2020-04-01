Norwichli Timm Klose fena yakalandı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de forma giyen defans oyuncusu Timm Klose, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, tarayıcısında açık unuttuğu yetişkin içerikli site yüzünden sosyal medyada gündem oldu.
Premier Lig'de Norwich City forması giyen İsviçreli savunma oyuncusu Timm Klose, Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşım sırasında fena yakalandı.
Corona virüsü nedeniyle Premier Lig'in de birçok lig gibi ertelenmesi ve son alınan karara göre 30 Nisan'a kadar oynanamayacak olması futbolcuların eve kapanmasına yol açtı.
Sosyal medya hesabından evde nasıl zaman geçirdiğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmak isteyen Klose, tarayıcısında yetişkin içerikli bir sitenin sekmesini açık unutunca kullanıcıların diline düştü.
- 02.04.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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