Norwichli Timm Klose fena yakalandı!

Premier Lig'de Norwich City forması giyen İsviçreli savunma oyuncusu Timm Klose, Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşım sırasında fena yakalandı.

Corona virüsü nedeniyle Premier Lig'in de birçok lig gibi ertelenmesi ve son alınan karara göre 30 Nisan'a kadar oynanamayacak olması futbolcuların eve kapanmasına yol açtı.

Sosyal medya hesabından evde nasıl zaman geçirdiğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmak isteyen Klose, tarayıcısında yetişkin içerikli bir sitenin sekmesini açık unutunca kullanıcıların diline düştü.